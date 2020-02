Coronavirus: Ucraina, attaccati pullman di rimpatriati dalla Cina

In Ucraina una folla inferocita ha attaccato con lancio di sassi, e accendendo fuochi, alcuni pullman che trasportavano un gruppo di 45 cittadini ucraini e 27 stranieri rimpatriati con un volo da Wuhan. L'episodio, avvenuto in piena notte fra l'aeroporto di Kharkiv, dove i rimpatriati sono atterrati, e l'ospedale di Novi Sanzhary, dove erano diretti per un periodo di quarantena, potrebbe essere stato innescato da una falsa email del ministero della Salute ucraino secondo il quale i rimpatriati, in realtà tutti negativi ai test, avrebbero contratto il virus.

Dopo gli scontri e gli attacchi violenti della folla contro sei pullman di rimpatriati da Wuhan, la ministra della Salute dell'Ucraina, Zorina Skaletska, ha annunciato che si metterà in quarantena volontaria per 14 giorni per "solidarietà" con i rimpatriati, insieme a loro, nell'ospedale della cittadina di Novi Sanzhary. Delle 72 persone evacuate dal governo di Kiev dalla città cinese epicentro dell'epidemia di coronavirus, tutte risultate negative, 49 sono ucraine e 27 straniere, per lo più sudamericane. Dopo l'atterraggio a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, lungo il tragitto verso Novi Sanzhary i sei pullman sono stati attaccati con sassi e fuoco da manifestanti, che hanno ingaggiato scontri con la polizia. Ho preso la decisione di unirmi alle persone in osservazione. Passerò con loro i prossimi 14 giorni, nello stesso edificio, nelle medesime condizioni. Spero che la mia presenza calmi gli animi a Novi Sanzhary e nel resto del Paese", ha postato su Facebook la Skaletska.

Ventiquattro persone sono state arrestate durante gli scontri con la polizia a Novi Sanzhary, nella regione ucraina di Poltava, scoppiati a causa dell'arrivo degli sfollati della città cinese di Wuhan, epicentro del nuovo focolaio di coronavirus. Lo ha detto il capo della polizia nazionale ucraina Ihor Klymenko. "La polizia ha arrestato 24 persone durante gli scontri a Novi Sanzhary, dove sono stati evacuati sia cittadini ucraini che stranieri dalla Cina", ha detto Klymenko in un briefing con la stampa. Diciassette manifestanti sono stati arrestati la mattina e altri otto la sera, ha detto. Nove agenti delle forze dell'ordine e un civile hanno chiesto aiuto medico dopo essere rimasti feriti negli scontri di Novi Sanzhary. Sono stati aperti due casi penali, ha detto la polizia. Lo riporta Interfax.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha descritto su Facebook le proteste per l'arrivo degli sfollati dalla città cinese di Wuhan nella regione ucraina di Poltava come segno di "disumanizzazione della società civile e disorganizzazione del governo". "Ho una domanda per i protettori della democrazia ucraina: state davvero sostenendo che quel Paese sia un esempio di riforme progressiste per il mondo intero? Questa non è altro che una mostruosa disumanizzazione della società civile e disorganizzazione del governo", ha scritto Zakharova citata da Interfax. La portavoce ha poi aggiunto: "La mia domanda ai principali iniziatori delle vessazioni contro la Cina è: siete sicuri che sia necessario spaventare il pianeta con la minaccia cinese?".