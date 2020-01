Firmato accordo tra l'ANSA e l'agenzia del Kazakistan

Un nuovo accordo di partnership internazionale va ad incrementare il portafoglio di collaborazioni strategiche dell'Agenzia ANSA: Kazinform, l'Agenzia di informazione ufficiale del Kazakistan, e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio dei rispettivi contenuti informativi in lingua inglese. Si arricchisce quindi per i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo prevede infatti l'integrazione reciproca dei notiziari in lingua inglese e la creazione di spazi dedicati alle notizie dal Kazakistan - sul sito ANSA.it e dall'Italia -. Sul sito Inform.kz. Kazinform e ANSA potranno inoltre sviluppare offerte commerciali congiunte ai propri clienti - media, istituzioni e aziende - dei due Paesi.



"Abbiamo firmato un protocollo di intesa con la più grande Agenzia di informazione italiana, che ha compiuto 75 anni da poco, proprio nell'anno in cui noi festeggeremo il nostro centesimo anniversario. In futuro abbiamo in programma di espandere la nostra cooperazione", ha dichiarato Askar Umarov, Amministratore Delegato di Kazinform. Per Stefano De Alessandri - Amministratore Delegato ANSA - questa nuova partnership "costituisce un nuovo importante tassello nella costruzione della nostra rete internazionale, fondamentale per lo sviluppo nei prossimi anni della nostra Agenzia, e allo stesso tempo un ulteriore valore aggiunto per i nostri 5400 clienti, che dispongono oggi di un'offerta informativa ancora più completa e capillare".