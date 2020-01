Spagna, Sanchez sarà di nuovo premier

Lo spagnolo Pedro Sanchez ha ottenuto il voto favorevole del parlamento per tornare nuovamente primo ministro. Sanchez ha ottenuto l'investitura con 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astensioni. Lo riporta El Pais.



"Con il governo di coalizione progressista in Spagna si apre una stagione di dialogo e politica utile. Un governo per tutte e tutti che estenda i diritti, ripristini la convivenza e difenda la giustizia

sociale", ha twittato Sanchez.