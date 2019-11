Obama, dem non vadano troppo a sinistra

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Barack Obama avverte i candidati democratici alla Casa Bianca e li mette in guardia a non spingersi troppo a sinistra con le loro proposte. "La nostra visione anche se coraggiosa deve affondare le radici nella realtà. L'americano medio non pensa che dobbiamo buttare giù l'intero sistema e rifarlo" dice Obama rivolgendosi a un pubblico di finanziatori democratici in un messaggio indirettamente rivolto ai candidati Elizabeth Warren e Bernie Sanders.