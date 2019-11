In Giappone la parata della coppia reale

(ANSA) - TOKYO, 10 NOV - Circa 120.000 persone erano presenti alla parata della coppia reale giapponese a Tokyo, a poco meno di tre settimane dalla cerimonia di intronazione dell'Imperatore Naruhito. I sudditi della più antica monarchia ereditaria esistente al mondo si sono radunati attorno al palazzo imperiale fin dalla tarda notte di sabato, raccontano i media nipponici, per assistere al passaggio del sovrano assieme alla consorte Masako.

Almeno 26 mila forze dell'ordine erano dispiegate nella capitale, con dozzine di check point situati lungo il perimetro della parata: una percorso di 4,6 chilometri che la coppia reale ha coperto in poco di più mezz'ora a bordo di un'auto. Durante il tragitto la banda musicale dell'Agenzia imperiale ha suonato la nuova base sonora 'Reiwa', intitolata alla nuova era iniziata il primo maggio, in coincidenza con l'ascensione al trono del 59enne Naruhito. La parata era l'ultima delle cinque cerimonie ufficiali relative all'incoronazione.