Sinistra mondiale celebra rilascio Lula

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - La sinistra mondiale celebra il rilascio dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, dopo un anno e mezzo di detenzione e in attesa della sentenza definitiva.

Il presidente eletto argentino, Alberto Fernandez, ha salutato "il coraggio" e "l'integrità" con cui Lula "ha affrontato questa persecuzione", mentre il leader cubano Miguel Diaz-Canel parla di "trionfo dei popoli, della solidarietà, della verità". "Una grande emozione", ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di un "grande leader del Brasile, dell'America Latina e dei Caraibi". "Il posto di Lula non era in prigione. Gli è stata restituita la libertà, so che la metterà al servizio del Brasile", ha twittato l'ex presidente francese Francois Hollande, mentre il leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha sottolineato come la detenzione fosse "ingiusta e sbagliata". Per il candidato dem alla Casa Bianca Bernie Sanders "Lula ha fatto più di chiunque altro per diminuire la povertà in Brasile e difendere i lavoratori".