A Expo 2020 realtà eccellenti Italia

All'Expo 2020 a Dubai "l'Italia metterà in vetrina una serie di realtà eccellenti del nostro Paese. Sono molto contento che quest'anno l'Italia sarà tra i pionieri del 'brand education', il brand istruzione, formazione e ricerca". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, all'evento One Year to go per la presentazione del padiglione italiano all'Expo del prossimo anno a Dubai, ispirato al tema "La Bellezza unisce le persone".

"Ho avuto rassicurazioni che il 24 novembre del prossimo anno il tema istruzione, formazione e ricerca sarà al centro del percorso giornaliero di Expo in cui tutta l'Expo parlerà di Italia", ha annunciato Fioramonti assicurando che il suo ministero avrà "un ruolo centrale".

A Dubai "racconteremo il nostro patrimonio culturale e faremo, come Paese, da cesura tra un passato prestigioso e un futuro innovativo", ha concluso il ministro.