Brexit:'se passa rinvio salta voto deal'

(ANSA) - LONDRA, 19 OTT - Boris Johnson è pronto a cancellare il voto parlamentare previsto oggi sull'accordo sulla Brexit raggiunto con l'Ue, se la Camera dei Comuni approverà prima un emendamento che mira a imporre comunque un rinvio oltre il 31 ottobre. Lo riferisce la Bbc. La mossa aprirebbe uno scontro istituzionale, visto che Johnson si rifiuterebbe a quel punto di inviare a Bruxelles una richiesta di proroga, in sfida alla cosiddetta legge anti-no deal, rimettendo di fatto sul tavolo il no deal anche a costo di un braccio di ferro in tribunale.