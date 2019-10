Catalogna: 80 feriti negli scontri

- MADRID - E' di almeno 80 feriti, tra cui 46 poliziotti, il bilancio degli scontri avvenuti in Catalogna la notte scorsa, la più violenta da quando sono cominciate le proteste per i leader separatisti condannati: la polizia ha arrestato 33 persone.

Il premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez presiederà una riunione con esperti del ministero dell'Interno ed altri ministeri sulla sicurezza. Stamattina i dimostranti hanno bloccato numerose strade in tutta la Catalogna, inclusa l'autostrada verso la Francia.

Il presidente del governo catalano, Quim Torra, ha commentato affermando che "non ci sono giustificazioni per bruciare le auto né per qualsiasi atto di vandalismo. La protesta deve sempre essere pacifica". "Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggino l'immagine dell'indipendentismo", ha aggiunto Torra, attribuendo così la responsabilità delle violenze a gruppi estranei.