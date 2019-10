Spuntano foto di Trump con i due soci di Giuliani arrestati

"Non li conosco": così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva dell'arresto di due persone legate al suo avvocato personale, Rudy Giuliani, che avrebbero contributo agli sforzi per spingere Kiev ad indagare sui Biden. Ma sui media americani spuntano le immagini che ritraggono Donald Trump con Igor Fruman e Lev Parnas, le due persone legate all'avvocato personale del tycoon Rudolph Giuliani e arrestate nelle scorse ore mentre tentavano di raggiungere l'Europa. "Non li conosco - ha insistito parlando con i giornalisti - E' possibile che abbia una foto con loro, del resto ho fotografie con chiunque, ma non li conosco, non so niente di loro e su cosa fanno. Probabilmente sono dei clienti di Rudy", ha aggiunto riferendosi a Giuliani, "dovete chiedere a lui". Le immagini circolate ritraggono Trump in posa con Fruman e Parnas ad un evento per la raccolta fondi. In alcune foto c'è anche Giuliani.