Usa, via a vendita 150 missili a Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 3 OTT - L'amministrazione Trump ha approvato la vendita all'Ucraina di 150 missili Javelin e le relative rampe di lancio ed attrezzature, per un costo stimato attorno ai 39, 2 milioni di dollari. Lo rende noto il Dipartimento di stato che ha dato il via libera all'operazione richiesta dal governo di Kiev. Operazione della quale si parlò anche nella famigerata telefonata del luglio scorso per cui Donald Trump è accusato di aver fatto pressioni sul leader ucraino Voldymyr Zelensky.