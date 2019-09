Jacques Chirac, dai trionfi in politica alla condanna

Negli ultimi mesi del suo governo era apparso curvo, dimagrito, indebolito dalla malattia, immagine che contrasta con quella del giovane aitante pieno di ambizioni del passato: l'ex presidente Jacques Chirac, primo capo dello Stato in Francia ad essere condannato dalla giustizia, ha alle spalle una carriera politica lunga 40 anni.

In piena rivolta studentesca, nel 1968, Chirac e' gia' segretario di Stato al Lavoro. A 36 anni (era nato a Parigi il 29 novembre 1932), si e' convertito al gollismo dopo qualche breve escursione a sinistra ed ha studiato alla prestigiosa universita' di Science Po e poi all'Ena, dove si formano gli alti funzionari.

Non lascera' piu' i palazzi della Republique: prima e' responsabile dell'Agricoltura e dell'Interno, poi per due volte Primo ministro.

Nel 1977 diventa sindaco di Parigi e lo resta per 18 anni. Dopo due tentativi falliti (1981 e 1988), nel 1995 gli si spalancano le porte dell'Eliseo.

Nel 2002 viene rieletto in uno storico ballottaggio con Jean-Marie Le Pen, leader dell'estrema destra. Piu' dell'80% dei francesi votano per lui. Sono i suoi anni d'oro.

Chirac ha fama di uomo generoso e seduttore. Al suo fianco c'e' la moglie e compagna di una vita, Bernadette, ma le voci di avventure amorose extra-coniugali si moltiplicano. I suoi biografi descrivono un uomo ''paradossale'', amante di buona birra e gastronomia tradizionale, ma anche appassionato conoscitore della cultura asiatica e primitiva. Nel 2006 inaugura il Museo del Quai Branly, al quale non riesce a dare il suo nome.

Gli ultimi anni alla testa dello Stato sono i piu' duri: l'ascesa di Nicolas Sarkozy nel suo partito, l'Ump, la rivolta nelle periferie urbane, il no dei francesi al referendum per una costituzione Europea. Nel 2007 decide di appoggiare la candidatura di Sarkozy e si ritira a vita privata. La malattia lo rincorre: si parla di anosognosia, una forma di Alzheimer. I problemi con la giustizia, per fatti che risalgono agli anni '90, quando era sindaco di Parigi, non sono riusciti ad intaccare la sua popolarita': Jacques Chirac è rimasto fino alla fine della carriera, nonostante tutto, il personaggio politico piu' popolare per i francesi.