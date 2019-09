Usa: video shock sul ritorno a scuola al tempo delle stragi GUARDA

Video-shock sul ritorno a scuola degli studenti diventa virale negli Stati Uniti. Il filmato mostra gli alunni che tornano in classe dalle vacanze estive: c'e' chi ha un nuovo astuccio, chi nuovi quaderni. Ma non e', come sembra, un giorno normale, perché e' in atto una sparatoria. Cosi' le nuove scarpe da ginnastica servono per scappare dal killer, lo skateboard per rompere una finestra e tentare la fuga, lo smartphone di ultima generazione per scrivere 'ti voglio bene' alla mamma. Il video e' stato realizzato da Sandy Hook Promise, un'organizzazione no profit fondata dai genitori delle vittime della sparatoria alla scuola elementare Sandy Hook, dove nel 2012 morirono 26 persone, tra cui 20 bambini. Il drammatico filmato punta a incentivare l'intervento del governo federale a intervenire con una stretta sulle armi. Ma l'obiettivo, come ha spiegato Nicole Hockley, mamma di un bimbo di 6 anni morto nella strage alla Sandy Hook, è anche la prevenzione: affinché le persone capiscano come riconoscere un comportamento preoccupante e intervenire per fermare gli atti di violenza prima che accadano.

