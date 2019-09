E-cig, 5 vittime in Usa ma non ci sono dati su effetti

Salgono a cinque negli Stati Uniti le morti per insufficienza polmonare dovute con probabilità all'uso delle sigarette elettroniche. E le autorità sanitarie americane segnalano almeno 450 casi di malattie polmonari legata all'uso delle e-cig, in un crescendo di casi che nelle ultime settimane sta soprattutto portando allo scoperto una profonda lacuna: non ci sono dati sufficienti per poter avere una quadro completo degli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche.



L'ultimo decesso è avvenuto in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo del genere in meno di 48 ore; le altre vittime in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon. "E' necessario intraprendere uno studio serio, basato su una sperimentazione indipendente", rileva l'esperto di malattie respiratorie Aldo Ferrara, dell'Università di Siena. Bocciandole senza appello nel luglio scorso, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) aveva rilevato come il rischio per la salute associato alle sigarette elettroniche, con nicotina e senza, "non sia stato ancora stimato in modo conclusivo". Nel 2017 un'osservazione analoga era stata fatta in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità. Il lavoro da fare è decisamente molto, considerando le numerose sostanze che possono essere inalate con il vapore prodotto dalle sigarette elettroniche. "Nell'analisi della vaporizzazione - ha detto Ferrara - è stata finora riscontrata la presenza di acetone, acroleina, butadiene, cicloesano, glicole propilenico etanolo, formaldeide, e inoltre metalli come cadmio, piombo, nichel e rame". Di alcuni gli effetti sono noti, come nel caso del cicloesano, un idrocarburo nocivo se assunto per inalazione; l'acroleina, prodotta dalla disidratazione del glicerolo, si sa che è fra i composti presenti nel fumo di sigaretta; il glicole propilenico è un liquido sintetico che assorbe l'acqua e utilizzato come antigelo nell'industria chimica, alimentare e farmaceutica. E' fra i principali sospettati dei danni a carico del tappeto di ciglia vibratili che riveste le cellule dei bronchi, aiutandole a eliminare le sostanze nocive al sistema respiratorio.