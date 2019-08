Macron designa Goulard commissario Ue

(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha proposto per il posto di Commissario europeo della Francia Sylvie Goulard, ex ministra della Difesa ed ex consigliera di Romano Prodi.

Sylvie Goulard ha lavorato nel 2012 anche con Mario Monti, firmando con lui un libro su "Democrazia in Europa".