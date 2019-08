Presidente Pakistan, sempre col Kashmir

(ANSA) - ISLAMABAD, 14 AGO - "Non li abbandoneremo. I Kashmiri sono il nostro popolo, siamo rimasti al loro fianco, siamo con loro oggi e continueremo ad esserlo". Lo ha detto oggi il presidente pachistano Arif Alvi nel 72/o anniversario dell'indipendenza del Paese.

Il premier Imran Khan ha in programma di tenere in giornata un discorso al Parlamento dell'Azad Kashmir, la parte pachistana della regione contesa con l'India, che nei giorni scorsi ha cancellato l'autonomia della parte sotto la sua amministrazione.

In serata a Islamabad è in programma una manifestazione di solidarietà con il popolo del Kashmir.