Cina-Usa, migliora interscambio prodotti agricoli

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 LUG - Milioni di tonnellate di soia americana sono state spedite in Cina, a riprova degli ultimi progressi compiuti nell'interscambio di prodotti agricoli tra Stati Uniti e Cina. Dopo la riunione di giugno dei due capi di Stato a Osaka c'è stata infatti una ripresa degli acquisti da parte delle imprese cinesi. Lo hanno annunciato oggi fonti ufficiali. Nel frattempo, l'amministrazione statunitense ha annunciato l'esenzione dalle tariffe aggiuntive imposte su 110 prodotti industriali cinesi e ha espresso la sua volontà di indurre le imprese statunitensi a continuare a garantire forniture alle imprese cinesi cui sono legate. Secondo fonti della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme e del Ministero del Commercio, queste misure hanno dimostrato la disponibilità delle due parti ad attuare il consenso raggiunto dai due leader a Osaka. A partire dal 19 luglio, alcune aziende cinesi hanno richiesto ai fornitori statunitensi prodotti agricoli provenienti dagli Usa, tra cui soia, cotone, maiale e sorgo. Al momento, sono stati conclusi una serie di accordi in linea con le condizioni di mercato. Le imprese cinesi coinvolte hanno chiesto l'abolizione delle tariffe aggiuntive su alcuni dei prodotti agricoli statunitensi, e la Commissione Tariffe Doganali del Consiglio di Stato gestirà le loro richieste secondo le procedure stabilite, e continueranno a richiedere articoli sulla base della domanda del mercato interno per l'acquisto di prodotti Usa, tra cui soia, cotone, maiale, sorgo, grano, mais e prodotti lattiero-caseari. Ulteriori accordi dovrebbero essere conclusi, a condizione che i prodotti statunitensi abbiano un prezzo ragionevole e siano di alta qualità. Fonti dei dipartimenti governativi cinesi competenti hanno evidenziato che gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure concrete per mantenere le loro promesse e per creare condizioni favorevoli per le consultazioni economiche e commerciali tra le due parti. (ANSA-XINHUA).