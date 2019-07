Clima: Greta a Berlino, 'non mi arrenderò mai'

(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - "Non mi arrenderò mai. Non ci fermeremo mai". Lo ha detto a Berlino Greta Thunberg, incitando circa quattromila partecipanti alla manifestazione 'Fridays for future' nella capitale tedesca a proseguire la protesta per la protezione del clima. Greta, alla sua seconda presenza in Germania da quando ha dato il via al movimento, ha detto che "Questo movimento in Germania ha veramente scritto la storia".

Le sue parole arrivavano quasi in contemporanea con il riconoscimento della bontà della protesta da parte di Angela Merkel. Con Thunberg, sul palco di Invalidenpark c'era Luisa Neubauer, che ha detto: "Andiamo avanti senza dubbio. La nostra lotta è giusta e non può fermarsi".(ANSA).