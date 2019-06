Iran: deputati Parlamento cantano 'morte all'America'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - I deputati iraniani hanno cantato lo slogan 'morte all'America' ('marg bar Amreeka' in farsi) durante una sessione odierna del Parlamento iraniano. Lo riferiscono i media internazionali.

"L'America è il vero terrorista che diffonde il caos, fornisce armi avanzate ai gruppi terroristici, e ancora dice 'venite, negoziamo'", ha detto il vicepresidente del Parlamento, Masoud Pezeshkian, scatenando la reazione di molti dei parlamentari presenti.

La scorsa settimana Trump era finito nella bufera in Usa per aver lasciato intendere, nel corso di una intervista alla Fox, che grazie alla sua politica in Iran non si intonava più 'morte all'America'. Parlando degli slogan intonati contro gli Usa nell'era di Barack Obama, Trump disse che gli iraniani "non hanno più cantato morte all'America ultimamente".