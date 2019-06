Sea Watch, gommone di migranti naufraga al largo della Libia

Un gommone carico di migranti sarebbe naufragato al largo della Libia, ad una cinquantina di miglia a nord di Garabulli. Lo scrive su twitter la Ong Sea Watch rilanciando una foto scattata da uno dei velivoli dei piloti volontari in cui si vede un gommone semisgonfio e diverse persone in mare. "Molte persone in acqua, alta probabilità di dispersi e morti annegati" scrive Sea Watch affermando che è stato lanciato l'sos al quale hanno risposto due mercantili e la Guardia Costiera Libica, che si trova già sul posto.



"Ho perso il conto dei processi. Adesso probabilmente me ne arriverà un altro dal tribunale dei ministri di Catania. Ci sarà un'altra richiesta di processo perché ho bloccato un barcone": lo ha annunciato Matteo Salvini intervenendo a un'iniziativa elettorale a Foligno. "E io continuerò a bloccare i barconi - ha annunciato il vicepremier -, vediamo chi si stufa prima. Perché penso che voi mi paghiate lo stipendio per garantire la sicurezza ai confini del Paese. E questo faccio".