India: premier e ministri giurano domani

(ANSA) - NEW DELHI, 29 MAG - Il premier indiano Narendra Modi e i ministri che lo affiancheranno nel suo secondo governo, dopo il trionfo nelle elezioni parlamentari, giureranno domani a New Delhi nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale, alla quale sono state invitate alcune migliaia di persone.

Il ministero degli Esteri, in un comunicato ufficiale, ha reso nota la lista dei leader internazionali che sinora hanno confermato la loro presenza all'invito ricevuto dal presidente Ram Nath Kovind, che riceverà il giuramento: tra loro il presidente del Bangladesh Abdul Hamid, il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena e il presidente della Birmania U Win Myint.

Nulla si sa sulla composizione del nuovo consiglio dei ministri. Stamani l'ex ministro delle Finanze Arun Jatley ha pubblicato su Twitter una lettera indirizzata a Modi, con la quale chiede di essere esonerato da ogni incarico per i seri problemi di salute che sta affrontando da 18 mesi.