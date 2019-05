Usa: schiaffo a Trump, su Deutsche Bank vincono i dem

Nuovo schiaffo della giustizia a Trump: un giudice distrettuale di New York, Edgardo Ramos, ha respinto l'istanza del presidente, dei suoi tre figli e della Trump Organization per impedire a Deutsche Bank e Capital One di fornire i documenti richiesti da due commissioni della Camera che indagano sulle finanze della famiglia Trump. Secondo il giudice, il Congresso ha l'autorità legale per chiedere documenti. E' la seconda sconfitta legale del tycoon in pochi giorni nella sua battaglia contro le inchieste dem.