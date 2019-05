Svizzera vota per più controlli su armi

(ANSA) - GINEVRA, 19 MAG - Gli svizzeri si pronunciano oggi in una votazione su un inasprimento della legge sulle armi e su una riforma della tassazione delle imprese associata ad una modifica dei meccanismi di finanziamento delle pensioni. Stando agli ultimi sondaggi, entrambi gli oggetti in votazione dovrebbero essere approvati dagli elettori.

Sia la nuova legge sulle armi, sia la riforma dell'imposizione delle imprese includono modifiche per consentire alla Svizzera di adattare la propria legislazione alle norme europee e internazionali.La legge sulle armi, che prevede un disciplinamento più severo di quelle semiautomatiche, deve permettere di trasporre nel diritto svizzero una modifica della direttiva Ue. Benché non membro dell'Ue, la Confederazione elvetica participa allo spazio di Schengen/Dublino. La riforma fiscale mira a sopprimere i privilegi concessi a certe imprese, nel rispetto delle norme dell'Ocse che impongono l'abolizione dei regimi fiscali privilegiati accordati alle società straniere.