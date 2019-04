Sri Lanka: finora no vittime italiane

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Finora non risultano vittime italiane ma prosegue il lavoro dell'Unità di Crisi della Farnesina e dell'ambasciata d'Italia a Colombo per le opportune verifiche". Lo si apprende da fonti del ministero degli Esteri, interpellate al riguardo sulla strage di Pasqua in Sri Lanka.