Drusi del Golan contro le dichiarazioni di Trump

Una condanna delle dichiarazioni del presidente Donald Trump sulla volonta' degli Stati Uniti di riconoscere l'estensione della sovranita' israeliana alle alture del Golan e' giunta oggi da 'al-Marsad', una ong dedicata dalla difesa dei diritti umani delle decine di migliaia di drusi siriani che vi risiedono.

In un comunicato stampa 'al-Marsad' ricorda che la occupazione israeliana delle alture del Golan (che risale al 1967) e' stata condannata a piu' riprese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ''in particolare con le risoluzioni 242 e 497'', che pure - rileva - beneficiarono a suo tempo del sostegno degli Stati Uniti. ''Un riconoscimento statunitense delle alture occupate siriane del Golan come parte di Israele costituirebbe adesso - secondo 'al-Marsad' - un assenso ai sistematici abusi dei diritti umani (dei drusi del Golan, ndr) e una glorificazione delle violazioni del diritto internazionale. Rappresenterebbe inoltre un importante cambiamento della politica Usa, che destabilizzerebbe il Medio oriente''.