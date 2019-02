Siria: 1.000 civili bloccati dall' Isis

Almeno mille civili siriani sono intrappolati dall'Isis vicino a Baghuz, secondo quanto reso noto dalla milizia curda filo-Usa Forze democratiche siriane, che ieri è entrata nella cittadina, ultima roccaforte dell'Isis in Siria.

Mustafa Bali, portavoce della milizia curda, ha detto che i jihadisti impediscono ai civili di lasciare la zona, in Siria orientale, bloccando le strade. I miliziani dell'Isis sarebbero nascosti fra i civili e in una serie di tunnel e caverne e controllerebbero ancora un'area di neanche un chilometro quadrato, malgrado i vertici Usa ieri abbiano annunciato la sconfitta totale del Califfato.