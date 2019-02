Migranti: Onu, preoccupa nuova legge italiana

'Il concetto di ''pericolosità sociale'' esteso anche ai bambini, contenuto nella legge sull'immigrazione entrata in vigore in Italia, ''preoccupa'' il Comitato per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite. La legge 132 del dicembre 2018 (il cosiddetto 'decreto sicurezza'), secondo l'Onu ''contiene misure atte a sospendere le procedure d'asilo per persone, compresi i bambini, considerate socialmente pericolose o riconosciute colpevoli di reati''.