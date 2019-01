Turchia: espulsa reporter olandese, 'minaccia alla sicurezza'

La reporter olandese Ans Boersma, corrispondente dalla Turchia per il giornale finanziario Het Financieele Dagblad, è stata espulsa dalla Turchia e fatta imbarcare dalla polizia su un volo da Istanbul per Amsterdam. La cronista, cui era appena stato rinnovato il permesso stampa, è stata fermata ieri pomeriggio senza ricevere alcun documento formale che motivasse il provvedimento, ma le autorità le avrebbero detto che rappresenta una minaccia per "la sicurezza nazionale della Turchia".