L'udienza per marò all'Aja dall'8 luglio

Il Tribunale arbitrale per la giurisdizione sul caso dei due marò ha fissato le nuove date per l'udienza finale che si terrà dall'8 al 20 luglio 2019 all'Aja. I giudici dovranno poi emettere la sentenza entro sei mesi.

L'udienza - nel procedimento che oppone Italia e India su quale dei due Paesi debba processare i fucilieri di Marina per l'incidente del 15 febbraio 2012 - era stata inizialmente fissata per lo scorso 22 ottobre, poi rinviata per la morte di uno dei cinque giudici, quello di parte indiana, sostituito a novembre.