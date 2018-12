Evacuata sede Facebook, minaccia bomba

La sede di Facebook a Menlo Park è stata evacuata per una minaccia bomba. Lo riportano i media americani citando la polizia locale. Secondo indiscrezioni, l'allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York. Tutti i dipendenti di Facebook sono al sicuro. La società così rassicura dopo l'evacuazione della sua sede centale a Menlo Park, e afferma che rilascerà ulteriori informazioni non appena la situazione sarà più chiara. L'evacuazione degli edifici è seguita a un allarme bomba.