Midterm: Pelosi, certa vittoria al 100%

La leader dem alla Camera Nancy Pelosi si è detta certa "al 100%" della vittoria alla Camera nelle elezioni di Midterm ma non ha risposto se sarà un'onda o uno tsunami: "Molte gocce d'acqua", si e' limitata a dire.

In caso di successo, Pelosi ha assicurato che si sforzeranno di essere bipartisan e che non aggrediranno i repubblicani "come loro hanno fatto con noi". Quanto all'ipotesi di a fare la speaker della Camera, "ne parleremo domani", ha tagliato corto.