Nbc, Fox, Fb cancellano video Trump su immigrazione

Nbc, Fox New e Facebook hanno cancellato la trasmissione di un controverso video sull'immigrazione della campagna di Trump dopo che la Cnn aveva rifiutato di mandarlo in onda ritenendolo razzista.

IL VIDEO

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 ottobre 2018

Dopo un ulteriore esame, riconosciamo la natura priva di sensibilità dello spot e abbiamo deciso di cessare la sua diffusione al piu' presto", ha spiegato oggi la Nbc, che l'aveva trasmesso nel bel mezzo del progamma "Sunday Night Football". Fox aveva raggiunto una decisione simile ieri. Anche Facebook ha annunciato che rimuovera' lo spot perche' viola la politica pubblicitaria della societa' contro contenuti sensazionalistici". Il video, diffuso dalla campagna per la rielezione di Donald Trump nel 2020, invita con toni sinistri a fermare la carovana di migranti centroamericani proveniente usando le immagini di Luis Bracamontes, un clandestino espulso due volte in Messico e condannato a morte per aver ucciso due poliziotti. "Ai pericolosi illegali criminali come il killer di poliziotti Luis Bracamontes non importa delle nostre leggi", dice la voce narrante.