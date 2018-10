A Trump 106 mln per campagna voto 2020

(ANSA) - NEW YORK, 16 OTT - Il presidente Donald Trump ha raccolto almeno 106 milioni di dollari per la sua campagna per il 2020. Lo riporta il Washington Post parlando di una cifra record. Nessun altro presidente da Ronald Reagan ha raccolto così tanti fondi al secondo anno del suo mandato, secondo i calcoli della società di ricerca indipendente Campaign Finance Institute. Trump continua a poter contare su una base di piccoli finanziatori per la sua campagna, la stessa che lo ha finanziato per il 2016. Il 98% dei fondi raccolti dal presidente nell'ultimo trimestre è arrivato da donazioni di meno di 200 dollari.