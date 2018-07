Trump, Ue ci impedisce fare affari e noi paghiamo Nato

Donald Trump sollecita anche il rimborso agli Usa dei mancati pagamenti di molti Paesi alla Nato. "Molti Paesi nella Nato, che siamo chiamati a difendere, non solo sono sotto il loro attuale impegno del 2% (che è basso) ma anche inadempienti per molti anni nei pagamenti che non hanno fatto. Rimborseranno gli Usa?", ha twittato dall'Air Force One che lo sta portando al vertice Nato.

Nessuno ad accogliere Donald Trump al suo arrivo in Belgio, a causa della partita Belgio-Francia. Trump arriverà stasera verso le 20.50 a Melsbroek, per partecipare domani e dopodomani al vertice Nato, ma non ci saranno né il premier Charles Michel né il re Philippe a dargli il benvenuto. Secondo quanto riporta la stampa belga online, Michel è a Braine-le-Comte, una località del Belgio, e il re a San Pietroburgo, entrambi impegnati a guardare il match contro i 'cugini' francesi. Nemmeno il ministro degli Esteri potrà fare le veci del governo, perché anche Didier Reynders è in Russia. Il compito toccherà quindi all'ambasciatore Françoise Gustin, capo del protocollo al ministero degli Affari esteri.

"L'Unione europea rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e società fare business in Europa (gli Usa hanno 151 miliardi di dollari di deficit commerciale) e poi vogliono che noi li difendiamo felicemente attraverso la Nato, e paghiamo gentilmente per questo. Non funziona proprio!": lo ha twittato Donald Trump poco prima del suo arrivo a Bruxelles per il vertice Nato.