Gb: tre persone uccise da un treno a sud di Londra

Tre persone sono morte investite da un treno locale in circostanze non ancora chiarite all'altezza di Loughborough, a sud di Londra. Lo riferiscono i media locali citando i servizi di emergenza. Polizia e ambulanze sono state viste affluire sul posto.

Tutto lascia pensare a un incidente, ma non è chiaro cosa ci facessero sul binario, all'ingresso della stazione di Loughborough Junction, in prossimità del quartiere londinese di Brixton, le tre vittime.

La linea ferroviaria in questione è servita dai treni della Thameslink. Il convoglio, a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, si è trovato le persone di fronte e non le ha potute evitare, nell'orrore generale. L'allarme è stato dato verso le 7,30 locali di stamattina, ma quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto che constatare la morte dei tre. Per ora s'ignora la loro identità. "Il mio team sta lavorando per capire cosa sia accaduto e come queste persone abbiano perso la vita sulla ferrovia", ha datto a SkyNews Gary Richardson, sovrintendente della polizia dei trasporti britannica, aggiungendo che sono in corso verifiche sull'identificazione dei resti. "Al momento trattiamo queste morti come inspiegabili", ha precisato, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie e invitando chiunque abbia visto a contattare gli investigatori.

Ritardi e pesanti disagi sono destinati a proseguire per diverse ore lungo la linea coinvolta.(ANSA).