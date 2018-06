Auto Tesla prende fuoco, attrice posta video

Un'auto Tesla avvolta dalle fiamme: sono le immagini postate da Mary McCormack, la quale ha testimoniato così la disavventura di suo marito. L'uomo era nel traffico a Los Angeles quando la macchina ha cominciato evidentemente ad emettere fumo e, grazie alla segnalazione di alcune persone, ha accostato scendendo in tempo dalla macchina.

Nel Tweet, l'attrice ha scritto: "Questo è quello che è successo a mio marito e alla sua macchina oggi. Nessun incidente, inaspettatamente, nel traffico su Santa Monica Boulevard. Grazie alla gentile coppia che lo ha segnalato e gli ha detto di accostare. E grazie a Dio le mie tre bambine non erano in macchina con lui

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo