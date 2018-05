Alfano, Farah è finalmente in Italia

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Farah è finalmente tornata in Italia e si trova adesso in un luogo sicuro. Grazie al lavoro diplomatico dell'ambasciata italiana a Islamabad e alla collaborazione con le autorità pakistane". Lo scrive il Ministro degli esteri Angelino Alfano, dopo il rientro in Italia la ragazza pakistana residente a Verona che era stata riportata in patria con l'inganno dai suoi familiari per costringerla ad abortire.