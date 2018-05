Egitto: UNESCO, premio libertà stampa a giornalista detenuto

L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha assegnato il premio per la libertà di stampa al giornalista egiziano Mahmoud Abu Zeid, arrestato ad agosto 2013 mentre raccontava gli scontri avvenuti al Cairo fra le forze di polizia e i sostenitori dell'ex Presidente Mohamed Morsi. Lo riporta Al Jazeera.



Maria Ressa, presidente della giuria che ha selezionato i candidati al premio, ha dichiarato che questa onorificenza è un tributo al "coraggio, resistenza e impegno per la libertà di espressione" di Abu Zeid. Abu Zeid è ancora in carcere e rischia la pena di morte.