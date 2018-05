Pompeo: Iran mente, prove Israele vere

I documenti ottenuti da Israele sul programma nucleare iraniano "sono autentici" e dimostrano che Teheran "ha mentito ripetutamente all'Aiea" e "alle sei nazioni che hanno negoziato l'accordo sul nucleare": lo afferma il segretario di stato Usa Mike Pompeo, sostenendo che "e' tempo di rivisitare la domanda se l'Iran può essere creduto" in materia nucleare. Un tema su cui si consulterà con gli alleati europei ed altre nazioni in vista della scadenza Usa del 12 maggio per rafforzare l'accordo o uscirne.