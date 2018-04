Lo Stato maggiore della Difesa: 'Nessun ritiro militari italiani da Niger'

"Non ci sono ipotesi di ritiro del personale militare italiano. La missione si svilupperà in pieno accordo con le autorità locali". E' quanto sottolinea lo Stato maggiore della Difesa, con riferimento a notizie di stampa relative ad una possibile 'sospensione' della missione in Niger. Riguardo, poi, ad un'eventuale stop della prossima missione in Tunisia si tratta di una operazione Nato cui "l'Italia ha dato la propria disponibilità" e che "si svilupperà in base alla definizione dei necessari accordi tra il Paese nordafricano e l'Alleanza Atlantica".