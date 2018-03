Asta foto inedite Beatles, 290.00 euro

(ANSA) - LONDRA, 25 MAR - Circa 400 scatti inediti del fotografo Mike Mitchell che mostrano i Beatles al loro arrivo negli Stati Uniti nel 1964 e durante i primi concerti a Washington Dc e a Baltimora sono stati venduti ad un'asta a Merseyside, Liverpool, per 253.000 sterline (circa 290,000 euro). Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr sono stati fotografati da Mitchell, all'epoca appena diciottenne, anche durante le conferenze stampa pre-spettacolo e al loro arrivo alla Union Station. Mitchell ha raccontato di aver scattato le foto della band mentre arrivava per il suo primo concerto negli Stati Uniti al Washington Coliseum usando la luce naturale perché non poteva permettersi un flash. Al concerto al Baltimore Civic Center, invece, è salito sul palco per ottenere una visuale migliore. Solo 46 di queste foto erano già note perchè vendute in un'asta nel 2011.