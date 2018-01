Un Kennedy per Trump, democratici scelgono Joseph III

Un Kennedy, Joseph III, per rispondere a Donald Trump. I democratici sfoderano il delfino di una delle dinastie piu' famose d'America, il pronipote di John Fitzgerald Kennedy, per segnalare un cambio di passo e guardare avanti. E soprattutto per offrire una risposta adeguata e 'pesante' al primo discorso sullo Stato dell'Unione di Trump. Eletto nel 2012 - il primo Kennedy della sua generazione a ottenere un seggio in politica - Joseph III e' l'astro nascente dei democratici, rappresentando quel volto fresco e nuovo di cui il partito ha bisogno dopo la scottante sconfitta del 2016.

Salito alle cronache lo scorso anno per il suo appassionato intervento a difesa dell'Obamacare, Joseph Kennedy III risponde al presidente americano dal liceo Diman Regional Vocational Technical di Fall River, l'ex centro industriale del Massachusetts a 70 chilometri a sud di Boston. Una scelta non casuale visto che Fall River e' stata creata da immigrati. Ad ascoltarlo fra i suoi ospiti un soldato transgender, Patricia King. Anche in questo caso una scelta non casuale, in netto contrasto con le politiche di Trump. Per Kennedy, soprannominato 'Milkman' durante gli anni universitari perche' non beveva alcol, la risposta e' Trump e' un'occasione per lanciarsi e affermarsi sul panorama politico nazionale. A soli 37 anni si parla di lui come il successore designato al seggio al Senato che il clan di Camelot aveva monopolizzato per 62 anni, con un solo biennio di interruzione quando, essendo il prozio Ted troppo giovane all'ingresso di JFK alla Casa Bianca, il posto venne affidato a uno "scaldapoltrone".