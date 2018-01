Cammelli col botox espulsi dal concorso

Dodici cammelli squalificati da un concorso annuale di bellezza in Arabia saudita per essere stati 'abbelliti' con iniezioni di botox nelle labbra: la notizia, rimpallata su diversi media online arabi e internazionali, arriva dall'annuale King Abdulaziz Camel Festival, in corso vicino a Riyad.

Gli animali sono stati espulsi per aver violato le rigide regole della competizione, particolarmente sentita nel paese.

Oltre alle iniezioni di botox, i proprietari hanno sottoposto gli animali ad altri trattamenti vietati dal regolamento come rasature in alcune parti del corpo e tinte.

D'altra parte, i premi in denaro per le competizioni di cammelli al festival, che dura 28 giorni, ammontano a 57 milioni di dollari. La pressione a imbrogliare, argomentano alcuni media, può quindi essere molto forte per i partecipanti.