Seul, Corea Nord prepara lancio missile

La Corea del Nord "continuerà a migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche nel 2018": è la previsione del Ministero per l'Unificazione sudcoreano, i cui analisti prevedono "almeno un altro test missilistico" per i prossimi mesi. Intanto, secondo il quotidiano sudcoreano Joongang Ilbo, Pyongyang si appresta a lanciare il satellite Kwangmyongsong-5, equipaggiato con telecamere di precisione e tecnologie per la comunicazione.

Secondo gli analisti del Ministero, scrive il New York Times, Pyongyang deve ancora mettere a punto le tecnologie che permettono a un missile di portare più testate. Al contempo, deve accelerare i suoi programmi per consolidare la capacità di lanciare missili balistici intercontinentali prima che le nuove sanzioni Onu inizino a colpire la sua economia.