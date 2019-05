Insegnare le regole con la giusta dose di bellezza

I ragazzi minori che partecipano al progetto “La rotta della legalità” sono assegnati alla New Sardiniasail dal Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna. Le funzioni amministrative per l'esecuzione dei provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria per i Minorenni, sono demandate all'Amministrazione della Giustizia, che li esercita quindi tramite i propri organi di decentramento amministrativo. Così a livello regionale i Centri per la Giustizia Minorile (C.G.M.) si occupano della programmazione tecnica ed economica, oltre che del coordinamento e della verifica dei Servizi Minorili di base: Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.), Istituti Penali per Minorenni (I.P.M.), Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.). Giampaolo Cassitta, dirigente del Centro per la Giustizia minorile per la Sardegna, non ha dubbi:”Siamo tra i pochi in Italia e forse in Europa a scommettere sul futuro” e “quindi ci occupiamo dei ragazzi per il loro dopodomani, oltre il domani, guardiamo ad un orizzonte lontano”.