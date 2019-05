E ora tutti in mare a vincere la regata della vita

Cosa c’è nel futuro di New Sardiniasail e dei suoi ragazzi? Ora l’equipaggio è impegnato nel Campionato invernale zonale di altura a Marina di Capitana (Quartu Sant’Elena, Cagliari) a bordo dell’ imbarcazione Lima Fotodinamico (il monotipo G34 del Giro d’Italia acquistato dal velista Cino Ricci, icona dell’avventura italiana su ‘Azzurra’ insieme a Mauro Pelaschier nell’indimenticabile Coppa America del 1983). Grazie alla grande passione e con la spinta del vento, per l’associazione la navigazione continua, e per il presidente Simone Camba all’orizzonte l’obiettivo è sempre molto chiaro: “Riportare questi ragazzi sulla rotta della legalità, perché la barca è solo uno strumento per trasferire quello che si impara in mare sulla terra ferma”.