Anima: in 9 mesi utile cresce del 5% a 102 milioni

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Anima chiude i 9 mesi con utile netto di 102 milioni in crescita del 5 per cento. Il normalizzato ammonta a 128,7 milioni (+4%). Salgono anche i ricavi a 255,2 milioni (+4%). Le commissioni nette di gestione ammontano a 211,5 milioni (+1%). "L'attuale contesto dei tassi ci ha dato l'opportunità di rinegoziare favorevolmente i finanziamenti contratti dalla Società per realizzare le diverse acquisizioni effettuate negli anni scorsi ampliando la flessibilità finanziaria del Gruppo con l'obiettivo di un più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie anche in un'ottica di future possibili operazioni strategiche", sottolinea l'amministratore delegato, Marco Carreri.(ANSA).