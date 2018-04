Lego da mattoncini a real estate,cerca altri immobili Londra

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Il re dei mattoncini punta a rafforzarsi nell'immobiliare. Il fondo Kirkbi, che fa riferimento al miliardario Thorup Sorensen proprietario della Lego, vuole fare nuovi acquisti a Londra dopo quello di quest'anno del Porter's a King Cross, la sua terza operazione immobiliare nella capitale britannica. In sintesi, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Sorensen vorrebbe investire ancora nella capitale acquistando in zone non strettamente legate alla finanza e forte di una posizione che gli consentirebbe di fronteggiare i possibili effetti a breve termine della Brexit sul mercato.

Il portafoglio immobiliare del fondo è cresciuto lo scorso anno del 14% a 1,2 miliardi di dollari." Speriamo molto di fare di più nel 2018", ha detto Sorensen precisando: "stiamo cercando in Germania, Svizzera e Regno Unito".