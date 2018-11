Di Maio a Ciie Shanghai con 190 aziende

(ANSA) - PECHINO, 3 NOV - Un Paese che acquista e non solo uno che esporta: al China International Import Expo, a Shanghai dal 5 al 10 novembre, l'immagine della Cina nuova e aperta al mondo sarà sostenuta dal presidente Xi Jinping che terrà lunedì il discorso d'apertura visitando poi i padiglioni espositivi.

Sono circa 3.000 le aziende da 130 Paesi che saranno presenti all'evento considerato da Pechino tra i più importanti del 2018, a maggior ragione nell'anno segnato dallo scontro sul commercio con gli Usa e dal 40/mo anniversario dell'avvio delle riforme e dell'apertura al mondo del Dragone promossa da Deng Xiaoping.

L'Italia schiererà oltre 190 campioni del made in Italy: da Leonardo a Fincantieri, a FiatChrysler e Ansaldo. La delegazione sarà guidata dal vicepremier Luigi Di Maio, atteso al forum su Commercio e Innovazione di lunedì e il giorno dopo al Business Forum Italia-Cina, co-presieduto dal vice presidente e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e dal presidente di Bank of China, Chen Siqing. All'Expo, dal 6 al 7 novembre, ci sarà anche il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.

