Contracta costruirà università Ghana

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sarà Contracta Costruzioni Italia (CCIT) a costruire in Ghana la University of Environment and Sustainable Development di Somanya. Il contratto da 46,5 milioni di dollari finanziato attraverso l'intervento di Deutsche Bank con la garanzia di Sace (gruppo Cdp), è stato assegnato dal ministero dell'Istruzione della Repubblica del Ghana.

Si tratta del primo campus universitario dedicato allo studio delle scienze agrarie e ambientali, un ambito strategico per lo sviluppo dell'economia del Ghana che vede oltre il 20% del Pil generato dalle attività agricole. CCIT, filiale italiana del gruppo brasiliano Contracta Engenharia, ha affidato le sub-forniture del progetto a circa 30 Pmi italiane. "Questo progetto, che si realizzerà grazie all'intervento di Contracta, SACE e Deutsche Bank, conferma l'importanza per il nostro Paese di fornire un'istruzione di qualità e una formazione professionale accessibile - ha dichiarato Matthew Opoku Prempeh, ministro dell'Istruzione del Ghana.

"Siamo sinceramente fieri di essere stati incaricati dal Ministro dell'Istruzione della Repubblica del Ghana della costruzione della nuova Università di Somanya - afferma Fabio Camara, fondatore con Francisco Rapuano ed Elio Sacco e alla guida del Gruppo Contracta.

"Il continente africano si conferma sempre più strategico per le esportazioni del nostro Paese e le condizioni di finanziamento dei grandi progetti in corso nell'area sono determinanti per l'aggiudicazione dei contratti da parte delle imprese italiane", ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Sales Officer di Sace.